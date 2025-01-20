وأشار الجهاز في بيان بالتزامن مع ثاني أيام وقف إطلاق النار في غزة، إلى استشهاد 97 كادراً وإصابة 319 آخرين بينهم العشرات بإعاقات مستدامة جراء استهدافات إسرائيلية خلال 16 شهراً من الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: "عدد المعتقلين لدى جيش الاحتلال من منتسبينا 27 كادراً، بينهم مدير الدفاع المدني في محافظة الشمال أحمد الكحلوت، ومديرو المراكز الثلاثة بالمحافظة، ولا نعرف عن ظروفهم شيئاً بعد اقتيادهم إلى أماكن مجهولة".

وأكد الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 17 مقراً ومركزاً تابعاً له من أصل 21، إضافة إلى 61 مركبة من إجمالي 72.

وأوضح: "بلغ عدد المقرات والمراكز، التي تعمَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافها، 17 مركزاً ومقراً من أصل 21، منها 14 دُمِّرت كلياً و3 مراكز تعرضت لأضرار جزئية".

وذكر البيان أن طواقم الدفاع المدني "انتشلت في جميع محافظات قطاع غزة أكثر من 38 ألف شهيد من الأماكن والمنازل والمباني التي استهدفتها إسرائيل، ونقلت إلى المستشفيات أكثر من 11 ألف حالة مرضية"، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح الدفاع المدني أن مناطق شمال قطاع عزة أصبحت "عبارة عن كومة من الركام"، وطالب بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وتابع: "تمكنت طواقمنا من السيطرة على 22 ألفاً و403 حرائق ناتجة عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان، ومبانٍ تجارية واقتصادية، وأراضٍ زراعية، وإخلاء 42 ألف شخص من مناطق ومنازل شكلَّت خطورة على حياتهم".

وقدّر عدد الشهداء "الذين تبخرت جثامينهم ولم نجد لها أثراً بعدد ألفين و840 شهيداً، وذلك بفعل استخدام جيش الاحتلال أسلحة تنتج عنها درجات حرارة ما بين 7000 و9000 درجة مئوية تصهر كل ما في مركز الانفجار".

وقال: "في انتظارنا مهام شاقة وصعبة تتمثل في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد، ما زالت تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت المدمرة، غير مسجَّلة في إحصائية الشهداء".

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن جيش الاحتلال منع طواقمه من العمل في عدة مناطق شمالي ووسط وجنوبي القطاع، حيث يوجد "مئات الجثامين لم يجرِ الوصول إليها حتى الآن".

وأشار الجهاز إلى أنه "بعد 470 يوماً من حرب الإبادة الإسرائيلية، يحتاج الدفاع المدني في غزة إلى إعادة تأهيل وبناء ورفد بالكوادر البشرية والإمكانات والمعدات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة، للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلَّفته الحرب".

وصباح الأحد، دخل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الأول الجاري، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.