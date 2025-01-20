سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يهنئ ترمب ويقول إنه منفتح على محادثات بشأن أوكرانيا والتسلح النووي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترمب، اليوم الاثنين، قبل ساعات من تنصيبه رئيساً، قائلاً إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم"، بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب.
بوتين يهنئ ترمب ويقول إنه منفتح على محادثات بشأن أوكرانيا والتسلح النووي
لقاء سابق بين بوتين وترمب في قمة الدول العشرين في هامبورغ الألمانية عام 2017 / صورة: Reuters Archive
20 يناير 2025

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التليفزيون الروسي: "نحن منفتحون أيضاً على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: "أما بالنسبة إلى حل الوضع، فأودّ أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة... بل سلاماً دائماً يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

كان ترمب قد أعرب في أوقات سابقة عن نيته التحاور مع كلّ من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة".

ومن المرتقب أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، اليوم الاثنين، اليمين رئيساً للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط ترقب محلي وعالمي بسبب حجم التغيير الذي وعد به.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us