وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التليفزيون الروسي: "نحن منفتحون أيضاً على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: "أما بالنسبة إلى حل الوضع، فأودّ أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة... بل سلاماً دائماً يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

كان ترمب قد أعرب في أوقات سابقة عن نيته التحاور مع كلّ من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة".

ومن المرتقب أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، اليوم الاثنين، اليمين رئيساً للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط ترقب محلي وعالمي بسبب حجم التغيير الذي وعد به.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.