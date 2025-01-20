وقال ألطون في منشور له، اليوم الاثنين، على منصة إكس: "وفق البيانات المسجلة على منصة يوتيوب بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، حققت TRT World أعلى نسبة مشاهدات بوصفها قناة إخبارية".

وأضاف: "أعلى قناة اخبارية على يوتيوب تسجل أعلى نسبة زيادة في العضوية".

وقال ألطون: "أهنئ قناة TRT World، نافذتنا على العالم، التي تعد ثاني أسرع قناة إخبارية نمواً على يوتيوب من حيث العضوية".

واختتم المنشور قائلاً: "أتمنى النجاح المستمر لقناة TRT World التي أصبحت مؤسسة نموذجية للجيل الجديد من البث الرقمي العالمي على الرغم من كونها جديدة نسبياً مقارنةً بمنافسيها في العالم، وأهنئ جميع موظفيها".