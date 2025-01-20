سياسة
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ألطون يهنئ قناة TRT World على تحقيقها أكبر عدد مشاهدات على منصة يوتيوب
هنأ رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قناة TRT World التابعة لشبكة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT، بتربعها على عرش مشاهدات منصة يوتيوب للقنوات الإخبارية.
ألطون يهنئ قناة TRT World على تحقيقها أكبر عدد مشاهدات على منصة يوتيوب
Fahrettin Altun / صورة: AA
20 يناير 2025

وقال ألطون في منشور له، اليوم الاثنين، على منصة إكس: "وفق البيانات المسجلة على منصة يوتيوب بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، حققت TRT World أعلى نسبة مشاهدات بوصفها قناة إخبارية".

وأضاف: "أعلى قناة اخبارية على يوتيوب تسجل أعلى نسبة زيادة في العضوية".

وقال ألطون: "أهنئ قناة TRT World، نافذتنا على العالم، التي تعد ثاني أسرع قناة إخبارية نمواً على يوتيوب من حيث العضوية".

واختتم المنشور قائلاً: "أتمنى النجاح المستمر لقناة TRT World التي أصبحت مؤسسة نموذجية للجيل الجديد من البث الرقمي العالمي على الرغم من كونها جديدة نسبياً مقارنةً بمنافسيها في العالم، وأهنئ جميع موظفيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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