سياسة
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غزة.. دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية في أول أيام وقف إطلاق النار
دخلت 634 شاحنة مساعدات إنسانية من معابر برية إلى قطاع غزة حتى مساء أول أيام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أمس الأحد، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
غزة.. دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية في أول أيام وقف إطلاق النار
دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة في أول أيام وقف إطلاق النار / صورة: Reuters
20 يناير 2025

وقال مصدر بوزارة الداخلية في غزة، طلب عدم نشر اسمه، الاثنين: "حتى الساعة 07:30 مساء الأحد (17:30 ت.غ)، دخلت 634 شاحنة"، مضيفاً: "وصل منها 310 شاحنات إلى شمال غزة، تضمنت وقوداً ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى خضروات وفواكه، إلى جانب 324 شاحنة إلى جنوب القطاع".

ومنذ 24 مايو/أيار الماضي، تدخل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه، ضمن عملية بدأها في المدينة في السابع من الشهر ذاته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يومياً، وإعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر في اليوم السابع من الاتفاق.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمَّد في الغذاء والماء والدواء.

​​​​​​​وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الأول الجاري، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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