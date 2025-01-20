جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "يجب تنفيذ كل مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وأوضح أن تركيا ستواصل متابعة المسار حتى يجري تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

وبشأن الملف السوري، شدد أردوغان على أهمية رفع القيود الدولية التي فُرضت على سوريا في عهد النظام المخلوع، للبدء في إعادة الإعمار.

اتفاقات مشتركة

وحول العلاقات الثنائية مع سلوفاكيا، قال الرئيس أردوغان: "وقَّعنا 4 اتفاقات مشتركة مع سلوفاكيا نتمنى أن تكون وسيلة خير للبلدين"، وأضاف: "متفائلون بتطوير العلاقة بين البلدين، وقطعنا شوطاً في العلاقات الثنائية".

وأشاد أردوغان بالدور الفعال لسلوفاكيا، وأوضح أن هذا الدور "سيكون مهماً في قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

من جانبه عبَّر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نثمّن الدور التركي الفعال في القضيتين الفلسطينية والسورية ودور تركيا في إحلال السلام العادل والشامل".

وأكد فيكو ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وعودة النازحين الذين فروا إلى مدن أخرى".

وأوضح أن تركيا أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات لدخول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "آمل أن تحصل تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".

وذكر فيكو أن الرئيس أردوغان وعد بقبول نقل الغاز الطبيعي عبر تركيا إلى سلوفاكيا والدول الأوروبية، وتابع: "نؤمن بالدور الفعال والواضح للسيد أردوغان في الوساطة للحفاظ على أمن الطاقة العالمي".