واعتبر ترمب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة أن "العهد الذهبي" لبلاده قد بدأ، وأنه سيضع "أمريكا أولاً".

كما قال: "سنضع حداً لكل الحروب، وقوّتنا ستجلب روحاً جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضباً وعنيفاً وغير قابل للتنبؤ بمستقبله"، مشيراً إلى أن نجاحه سيُقاس "ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، بل بالحروب التي ننهيها أيضاً، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا نخوضها أبداً".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي: "اعتباراً من اليوم ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة قائمة على وجود جنسين فقط: ذكر وأنثى".

كما شدّد على أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، معتبراً أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".

وأشار كذلك ترمب إلى أنه سيعلن على الفور حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، ووعد ببناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة إلى أرجاء العالم. وأضاف: "سنصبح أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا سيساعدنا على تحقيق ذلك".

وتعهد بفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول لإثراء الأمريكيين، ووعد بإصلاح نظام التجارة، وقال إن الولايات المتحدة ستنشئ "خدمة للإيرادات الخارجية".

كما أوضح ترمب "ننشئ خدمة الإيرادات الخارجية لجمع جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات. ستكون مبالغ هائلة من المال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصدر أجنبي".

وفي وقت سابق الاثنين، أدّى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في إحدى قاعات الكابيتول بالعاصمة واشنطن. كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائباً للرئيس.

وحضر المراسم الدستورية رؤساء سابقون للولايات المتحدة، وهم بايدن وبيل كلينتون (الرئيس الـ42) وجورج بوش الابن (الرئيس الـ43) وباراك أوباما (الرئيس الـ44).