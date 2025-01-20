سياسة
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غوتيريش يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة الجناة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ومحاسبة الجناة وتوفير الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
غوتيريش يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة الجناة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش / صورة: AA
20 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في جلسة رفيعة المستوى بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عقدت في مجلس الأمن الدولي.

وأشار غوتيريش إلى أن الشرق الأوسط "يمر بعملية تحوّل عميقة"، وأن "المنطقة ملأى بعدم اليقين، لكنها تحمل أيضاً فرصاً"، وشدّد على أن ضمان خروج الشرق الأوسط من هذه المرحلة المضطربة، هو مسؤولية مشتركة.

وقال الأمين العام، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين بعث ارتياحاً طال انتظاره.

وأوضح أن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى غزة أمس الأحد، مؤكداً أن الأطراف يجب أن تلتزم بشكل كامل الاتفاق.

وأكد غوتيريش أنه ينبغي السماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول قطاع غزة وتقديم تقارير عن الوضع على الأرض.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيّز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأطلقت حماس بموجب الاتفاق، سراح 3 إسرائيليات، مقابل إفراج إسرائيل عن 90 أسيراً فلسطينياً، أغلبهم نساء وأطفال.

وإجمالاً، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حالياً وجود نحو 96 أسيراً إسرائيلياً بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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