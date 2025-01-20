سياسة
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"في موعدها المقرر".. حماس تؤكد أن دفعة الأسرى الثانية ستُنفّذ السبت
أكدت حركة حماس، الاثنين، أن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى مع إسرائيل ستُنفذ في موعدها المقرر السبت المقبل، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
"في موعدها المقرر".. حماس تؤكد أن دفعة الأسرى الثانية ستُنفّذ السبت
حماس: دفعة الأسرى الثانية ستنفَّذ في موعدها السبت / صورة: AA
20 يناير 2025

جاء ذلك وفق بيان الحركة، بعد أن سلّمت 3 أسيرات إسرائيليات الأحد، مقابل إطلاق تل أبيب 90 أسيراً فلسطينياً أغلبهم نساء وأطفال، في إطار الدفعة الأولى.

وقالت حماس: "الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستجري في موعدها المحدد يوم السبت القادم 25 يناير (كانون الثاني) 2025".

ولم تورد الحركة تفاصيل أخرى، إلا أن مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة ناهد الفاخوري، قال في وقت سابق الاثنين، إن "المقاومة ستقدم السبت القادم أسماء أسرى الاحتلال (الإسرائيلي) الذين سيجري الإفراج عنهم، وفي المقابل سيقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه "في حال سلمت المقاومة أربع مجندات (إسرائيليات) سيكون عدد الأسرى المفرج عنهم 120 أسيراً من ذوي المؤبدات، و80 من أصحاب المحكوميات العالية".

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وإجمالاً، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدَّر حالياً وجود نحو 96 أسيراً إسرائيلياً بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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