جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين.

وفي وقت سابق الاثنين، أدّى ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، خلفاً للرئيس بايدن، بينما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائباً للرئيس.

وبعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى ترمب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهنئة إلى ترمب، متمنياً له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار"، وفق بيان للديوان الأميري.

كما بعث عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى ترمب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، متمنياً له "موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار".

وأكد ملك البحرين تطلعه الدائم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وتطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان عبر فيسبوك: "أهنئ الرئيس دونالد ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة".

وأكد السيسي "استمرار العمل والتعاون مع الرئيس ترمب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

وهنّأ ملك الأردن عبدالله الثاني في منشور عبر منصة إكس، الرئيس الأمريكي الجديد، قائلاً: "أتمنى للرئيس دونالد ترمب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. تهانينا بمناسبة تنصيبك. نحن نقدّر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهاراً وسلاماً".

كما هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترمب، مضيفاً: "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم"، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترمب الاثنين، إن العالم كان "عنيفاً" خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حداً لكل الحروب، مضيفاً أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولاً".