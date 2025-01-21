سياسة
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ماسك: تنصيب ترمب مفترق طرق في تاريخ الحضارة الإنسانية
أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن فرحته بتنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الحدث يمثل مفترق طرق في مسار الحضارة الإنسانية.
ماسك: تنصيب ترمب مفترق طرق في تاريخ الحضارة الإنسانية
إيلون ماسك أمام أنصار دونالد ترمب / صورة: AP
21 يناير 2025

وفي تصريحات له بعد حفل التنصيب في ساحة الكابيتول في واشنطن الاثنين، وصف ماسك الحدث بأنه "شعور بالنصر"، مشيراً إلى أن الانتخابات التي جرت كانت أكثر أهمية من أي انتخابات سابقة، مؤكداً أنها كانت نقطة تحول حاسمة في التاريخ.

وقال ماسك لأنصار ترمب: "هذا ليس انتصاراً عادياً، بل هو خطوة كبيرة إلى الأمام للبشرية. بفضل دعمكم، أصبح مستقبل الحضارة مضموناً". وأضاف أن فوز ترمب يعني الوصول إلى مدن آمنة وحدود محمية، إلى جانب إنفاق معقول وتحقيق الأساسات المطلوبة.

وكان ترمب قد شكر ماسك في وقت سابق على دعمه الكبير خلال الحملة الانتخابية، فقد تبرع ماسك بمبالغ ضخمة بلغت 118 مليون دولار لصالح ترمب، بالإضافة إلى تقديم مليون دولار يومياً لمؤيديه.

وفي وقت سابق الاثنين، أدّى ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، خلفاً للرئيس بايدن، بينما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائباً للرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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