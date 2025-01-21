سياسة
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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في منتجع بولاية بولو التركية إلى 76 قتيلاً
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحريق الذي اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا" للتزلج بولاية بولو، شمال غربي تركيا، إلى 76 قتيلاً و51 مصاباً، مضيفاً أن السلطات اعتقلت 9 أشخاص على خلفية الحريق.
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في منتجع بولاية بولو التركية إلى 76 قتيلاً
فرق الإطفاء بعد إخماد الحريق الذي نشب بفندق في منتجع قارطال قايا للتزلج بولاية بولو شمال غربي تركيا / صورة: AA
21 يناير 2025

وأعرب الوزير التركي، في مؤتمر صحفي بولاية بولو، عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن عدد القتلى في الحريق الذي نشب في فندق بمنتجع "كارتال كايا" للتزلج قد ارتفع إلى 10 قتلى، بينما وصل عدد المصابين إلى 32 شخصاً.

وأوضح الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن الحريق وقع في الساعة 03:27 من فجر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق في منتجع كارتال كايا، الذي يقع في ولاية بولو شمال غرب تركيا.

وأضاف يرلي قايا أن الحريق أُبلغ عنه فور وقوعه، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء، التي تضم 267 من أفراد مختلف المؤسسات الحكومية، قد تدخلت بشكل سريع للسيطرة على الحريق.

وأشار الوزير إلى استمرار أعمال الإطفاء والإنقاذ في الموقع، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق، وتقديم الدعم اللازم للمصابين.

وذكر وزير الداخلية أن الحريق أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 10، وأضاف: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا، وندعو الله أن يتغمدهم برحمته. كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ووقع الحريق في وقت يشهد فيه المنتجع اكتظاظاً سياحياً، حيث كان عديد من الزوار في الفندق بسبب موسم التزلج، إذ يُعد منتجع كارتال كايا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، إذ يقدم خدمات التزلج والأنشطة الشتوية، ويجذب السياح المحليين والدوليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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