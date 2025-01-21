سياسة
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"ليست حربنا".. ترمب: لست متأكداً من استمرار وقف إطلاق النار في غزة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح للصحفيين أمس الاثنين، إنه غير متأكد من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أبدى استعداداً لتقديم المساعدة لإعادة الإعمار.
"ليست حربنا".. ترمب: لست متأكداً من استمرار وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض / صورة: AFP
21 يناير 2025

وأضاف ترمب عقب توقيعه عدداً من المراسيم الرئاسية بالبيت الأبيض: "هذه ليست حربنا.. هذه حربهم، أعتقد أن الجانب الآخر (حماس) أصبح ضعيفاً جداً".

وتابع: "نظرت إلى صورة لغزة.. غزة منطقة دمار كبير.. في الواقع، يجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قادر على تقديم المساعدة لإعادة إعمار قطاع غزة. وتابع: "غزة مكان مثير للاهتمام.. يتميز بموقع رائع على البحر، وأجواؤها رائعة.. يمكن القيام بعديد من الأشياء الجيدة هناك".

من جانبه، قال مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في كلمة بواشنطن الاثنين، إن رؤية ترمب للمنطقة نجحت في إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة.

وقال ويتكوف إن "هذا الإنجاز يبرز قوة قيادة الرئيس ترمب، والاحترام الذي يحظى به على الساحة الدولية، وقدرته على إحراز النتائج في أكثر الأوقات صعوبة".

وأشار ويتكوف إلى أن سياسة ترمب تجاه الشرق الأوسط، كما في السياسة الخارجية بشكل عام، ترتكز على المعاملة بالمثل والمحاسبة، وأضاف أن "عصر الدعم غير المشروط قد انتهى، وزمن الصكوك البيضاء قد ولى، ولن يُقدم الدعم بعد اليوم للدول التي لا ترغب فيه".

وقال إن "حلم استقرار الشرق الأوسط أصبح ممكناً، بفضل وصول ترمب إلى البيت الأبيض"، وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل على دعم السلام في الشرق الأوسط، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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