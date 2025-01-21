وقال جيش الاحتلال إنه باشر مع جهاز الأمن وحرس الحدود "عملية عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الثلاثاء سقوط "شهيدين و25 مصابا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين".

وفي وقت سابق، أوردت الوزارة "وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال على جنين"، كما أشارت إلى تسجيل 4 إصابات برصاص الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في المخيم الملاصق لمدينة جنين من جهتها الغربية.

وأشار الشهود إلى أن صفارات الإنذار دوت في مخيم جنين للتحذير من العملية الإسرائيلية، مبينين أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وذكروا أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مرتين موقعاً في المخيم، دون معرفة طبيعة الهدف.

وقبل أيام، أنهى اتفاق بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين بمخيم جنين، أزمة استمرت أسابيع، راح ضحيتها 15 قتيلاً هم 6 عناصر أمن و9 مواطنين.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم "خارجين عن القانون".

وفي المقابل، اتهمت فصائل بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بـ"ملاحقة المقاومين".

ومنذ 4 سنوات، يعاني مخيم جنين توترات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم.

وبموازاة حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 859 شهيداً ونحو 6 آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.