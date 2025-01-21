وأوضح البيان أن القوات التركية رصدت المغارة خلال أعمال تمشيط قامت بها في المنطقة، إذ عُثر على العديد من الأسلحة والذخائر ومستلزمات معيشية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وكهربائية. وقد جرت عمليات إتلاف لهذه المواد المضبوطة على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية "المخلب-القفل" انطلقت في 17 أبريل/نيسان 2022 ضد معاقل تنظيم "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان شمالي العراق، في إطار الجهود التركية المستمرة لمكافحة التنظيم الذي يستهدف قواتها ومواطنيها.

ويواصل تنظيم "PKK" نشاطه في عدة دول بالمنطقة، بينها العراق وسوريا وإيران، ويتخذ من جبال قنديل في شمال العراق قاعدة له، إذ ينفذ هجمات ضد الأراضي التركية من خلالها.