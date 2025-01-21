سياسة
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حركة حماس تدعو "للنفير العام وإسناد المقاومين" ضد حملة جيش الاحتلال في جنين
دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى "النفير العام وإسناد المقاومين" في التصدي للحملة العسكرية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.
حركة حماس تدعو "للنفير العام وإسناد المقاومين" ضد حملة جيش الاحتلال في جنين
حركة حماس تدعو لإسناد المقاومين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AFP
21 يناير 2025

جاء ذلك في بيان للحركة عنونته بـ"دعوة للنفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني".

وقالت حماس في بيانها: "ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في نقاط التماس كافة معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها".

ونعت الحركة "شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال"، كما أشادت ببسالة المقاومين وتصديهم واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة.

وأكدت حماس أن "العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة ضد أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، ولن تنكسر الإرادة الفلسطينية أمام غطرسة المحتل وجرائمه وانتهاكاته المستمرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بقرار من مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت"، وأطلق عليها الجيش اسم "السور الحديدي".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على جنين.

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان: "بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم تغيير مفهوم الأمن في الضفة الغربية أيضاً"، وكشف أن "هذا جزء من أهداف الحرب التي أضيفت بناء على طلب (حزب) الصهيونية الدينية إلى الكابينت، الجمعة".

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إطلاق العملية، بينما قالت هيئة البث الرسمية إنها ستستمر على الأرجح عدة أيام بهدف "الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية التحتية للإرهاب والقنابل الموقوتة"، وفق زعمها.

ومنذ 4 سنوات، يعاني مخيم جنين توترات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم.

وبموازاة الإبادة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الاحتلال عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 866 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

​​​​​​​وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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