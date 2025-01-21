سياسة
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وصلت إلى 618.. الاحتلال يرتكب 17 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 56 يوماً إلى 618 خرقاً.
وصلت إلى 618.. الاحتلال يرتكب 17 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان
دخان يتصاعد من حريق أشعلته القوات الإسرائيلية في قرية برج الملوك جنوبي لبنان، في 21 يناير/كانون الثاني، 2025. / صورة: AFP
21 يناير 2025

وحسب أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم، في العاصمة بيروت، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب).

وشملت الخروقات تحليقاً لمسيرات، وتوغلات بمناطق، وعمليات تفجير ودهم وإحراق لمنازل ومبان، وإحراق لآليات، وتجريف طرق، وعمليات تمشيط، وإطلاق نار من دبابات وأسلحة رشاشة.

ففي بيروت، رُصد تحليق مكثف لطيران إسرائيلي مسير على علو منخفض. وفي قضاء بنت جبيل، أجرت جرافات إسرائيلية عمليات تجريف لطرقات في بلدة مارون الراس.

كما تسللت قوة مشاة إسرائيلية من بلدة مارون الراس باتجاه حي المسلخ الواقع بأطراف مدينة بنت جبيل مركز القضاء، إذ باشرت في تفجير بوابات عدد من المنازل ودهم لأخرى، وسط إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة في المكان.

ولاحقاً، توغلت عدة دبابات من بلدة مارون الراس إلى أطراف مدينة بنت جبيل، وقد أطلقت قذيفة على أحد المنازل هناك.

وإمعاناً في الانتهاكات، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون. بينما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية الإسرائيلية عن أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب اللبناني.

وفي قضاء مرجعيون، توغلت قوات إسرائيلية من بلدة بني حيان إلى وادي السلوقي، إذ نفذت عمليات نسف ضخمة لمنازل ومبان هناك، كما وغلت قوة إسرائيلية من بلدة الطيبة إلى بلدة عدشيت القصير.

كذلك، نفذت قوات إسرائيلية عملية تمشيط داخل منطقتي القرينة والدبش غربي بلدة ميس الجبل.

وفي تطور آخر، أحرقت القوات الإسرائيلية منزلاً من طبقتين في بلدة برج الملوك. فيما أحرقت قوات إسرائيلية أخرى آليات ومعدات تابعة لشركة "ورد" تخص مشروع نقل مياه نهر الليطاني المعروف بـ"مشروع 800".

وفي قضاء حاصبيا، تعرضت منطقة سدانة لسقوط قذائف عدة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 37 قتيلاً و45 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجياً خلال مهلة مدتها 60 يوماً (تبقى منها نحو أسبوع) من المناطق التي احتلتها في لبنان في أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلاً و16 ألفاً و670 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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