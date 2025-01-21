وقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيانٍ تعازيها لتركيا بضحايا الحريق، وأعربت باسم الشعب السوري عن مواساتها للعائلات المكلومة، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن "تعاطف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التركية"، معبرة عن "خالص تعازي بلادها ومواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما أعربت مصر في بيان للخارجية عن "خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تركيا حكومة وشعباً، إثر حادث الحريق"، متقدمة بـ"صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وفي الجزائر تقدم الرئيس عبد المجيد تبون إلى "أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللحكومة وللشعب التركي الشقيق بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة والتضامن مع أسر الضحايا"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وأعرب العراق في بيان للخارجية عن "خالص التعازي والتضامن مع الجمهورية التركية الصديقة إزاء الحريق المأساوي وهذا الظرف الأليم".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان عن "تعازيها الحارة لحكومة وشعب تركيا الشقيق في ضحايا الحريق المأساوي".

وأكدت الوزارة "تضامن الصومال الكامل مع تركيا في هذا الحادث الأليم"، مشيرة إلى "وقوف الصومال إلى جانب العائلات المكلومة".

وعبّرت الإمارات في بيان للخارجية عن "خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

كما بعث أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الحريق، داعياً أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمنّ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما أعربت الخارجية الأردنية في بيان عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، بضحايا الحريق".

وأكدت خارجية الأردن تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معربة عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن عدد الضحايا بلغ 76 قتيلاً جراء حريق شب عند الفجر بفندق في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وأضاف أن عدد المصابين جراء الحريق بلغ 51، مؤكداً أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.