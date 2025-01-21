سياسة
2 دقيقة قراءة
غداة تنصيب ترمب.. رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين
قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إيجيدي، اليوم الثلاثاء "نحن من غرينلاند ولا نريد أن نكون أمريكيين"، وذلك غداة تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة بعد إعلان مطامعه بهذه المنطقة.
غداة تنصيب ترمب.. رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين
رئيس وزراء غرينلاند موتي بوروب إيجيدي يتحدث في تجمع بكوبنهاغن، الدنمارك، في 9 يناير/كانون الثاني 2025. / صورة: Reuters
21 يناير 2025

وجاء حديث إيجيدي، خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن "مصير غرينلاند يتقرر في غرينلاند"، مقراً أن الوضع "صعب".

وفي وقت سابق جدّد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصريحاته حول ضرورة أن تكون غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وأكد ترمب أن امتلاك السيادة والسيطرة على غرينلاند يمثل "ضرورة مطلقة"، ما أثار مجدداً الجدل حول نيته بشأن هذه المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

والأسبوع الماضي أشار إيجيدي إلى أن غرينلاند تتمتع بموقع مهم في المنطقة، وأن "القوى الكبرى" مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين تحاول الاستفادة منها.

وأكد، في حديثه عن العلاقات بين غرينلاند والولايات المتحدة، أن هذا الوضع يمكن النظر إليه على أنه "فرصة للتعاون" وليس "تهديداً"، وأن أبوابهم مفتوحة للمستثمرين في مجال التعدين.

وأضاف: "بادرنا للحوار مع ترمب والبحث عن فرص للتعاون"، وذكر أن تصريحات ترمب بشأن غرينلاند مثيرة للقلق، مشدداً على أهمية تجنّب الصراع العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us