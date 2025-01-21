وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قدم فيها تعازيه "في العواقب المأساوية للحريق في منتجع التزلج في بولو"، وأضاف: "أود أن أطلب منكم نقل حزني ودعمي لأسر وأقارب الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى".

كما قدم كل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزارة الخارجية اليونانية تعازيهما لتركيا في ضحايا الحريق.

وقال ميتسوتاكيس في حسابه على منصة إكس : "نشعر بحزن عميق بسبب الخسائر المأساوية في الأرواح جراء الحريق في مركز التزلج بولاية بولو. باسم اليونان، أقدِّم تعازيَّ القلبية لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ونشرت وزارة الخارجية اليونانية في حسابها على منصة إكس: "أخبار الحريق المروع والخسائر المأساوية في بولو أحزنتنا بشدة. نعبّر عن أصدق تعازينا للعائلات المفجوعة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، نشرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رسالة تعزية عبر حسابها على منصة "إكس"، وقالت: "'أدعم بكل إخلاص فرق الإنقاذ الشجاعة التي عملت بلا كلل للسيطرة على النيران. نقف مع تركيا في هذه اللحظة المؤلمة".

رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، قدمت تعازيها أيضاً في رسالة عبر منصة إكس، راجية الشفاء العاجل للجرحى، وأعربت عن امتنانها "لفرق الاستجابة الشجاعة التي بذلت قصارى جهدها في الميدان لإنقاذ الناس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع بفندق في منتجع للتزلج بولاية بولو شمال غربي البلاد، إلى 76 قتيلاً.