وأوضح الرئيس أردوغان في خطاب، اليوم الثلاثاء بالمجمع الرئاسي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، أن تركيا سعت وبذلت كل جهدها لوقف الحرب على غزة منذ اليوم الأول.

وترحَّم أردوغان "على جميع من فقدوا حياتهم بسبب هذه الحرب وعلى رأسهم الشهيد إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)".

وبشأن مساعدات تركيا المرسلة إلى القطاع، تابع: "قدمنا 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى اليوم وسنزيد حجم المساعدات قبيل شهر رمضان المبارك".

في سياق آخر، أكد أردوغان أن تعافي سوريا وإزالة الأنقاض التي خلَّفها نظام الأسد سيعود بالنفع ليس فقط على الأشقاء السوريين بل على المنطقة برمتها.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة دعم العالم العربي والإسلامي لسوريا، من أجل تعافي هذا البلد، وأكد أيضاً ضرورة رفع العقوبات الغربية في أقرب وقت.

وصباح الأحد، دخل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

‎وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.