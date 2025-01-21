سياسة
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أمريكي من أصل مغربي.. إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن بتل أبيب وقتل المنفذ
أصيب 4 إسرائيليين، مساء الثلاثاء، في عملية طعن بتل أبيب وسط البلاد، بينما صُفّي المنفذ، وهو سائح مغربي يحمل تذكرة إقامة أمريكية دائمة، يُدعى قاضي عبد العزيز (29 عاماً).
أمريكي من أصل مغربي.. إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن بتل أبيب وقتل المنفذ
إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن بتل أبيب وقتل المنفذ / صورة: Reuters
21 يناير 2025

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "4 جرحى في عملية طعن في شارع نحلات بنيامين في تل أبيب، وحيّدت شرطية كانت خارج الخدمة المخرب"، بعد أن قالت في بيان سابق "إن من أطلقت النار عليه إسرائيلية مدنية".

ونقلت الهيئة عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أرييه دورون، قوله: "من لا ينبغي أن يكون في المنطقة لا يجوز له البقاء هناك. لأننا نبحث عن مساعدين للمنفذ".

ولاحقاً، نقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها "إن منفذ الهجوم سائح مغربي يحمل تذكرة إقامة أمريكية دائمة، يُدعى قاضي عبد العزيز (29 عاماً)". ولفتت المصادر إلى أن عبد العزيز دخل إسرائيل سائحاً قبل 3 أيام.

وفي تصريح لاحق، قال قائد الشرطة الإسرائيلية داني ليفي من موقع الهجوم بتل أبيب: "الحدث انتهى وجرت إزالة المخاوف من وجود مزيد من المخربين".

في السياق، قالت القناة 13 العبرية الخاصة إنه يوجد "إخفاق أمني كبير يحيط بالهجوم الذي وقع مساء اليوم (الثلاثاء) في وسط تل أبيب، حيث طعن مخرب 4 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة".

وأوضحت: "جرى رفض دخول المخرب الذي وُلد في المغرب ويحمل البطاقة الخضراء الأمريكية (الإقامة الدائمة)، من قبل مفتشي الحدود بوزارة الداخلية في مطار بن غوريون عندما طلب دخول إسرائيل سائحاً". وتابعت القناة: "لكن على الرغم من ذلك، أعطى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الضوء الأخضر للطلب، وسمح بدخوله بطريقة مثيرة للجدل".

وأضافت: "أفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أن شخصين أصيبا بطعنات سكين وحالتهما متوسطة، وجرى إخلاء شخصين آخرين مصابين بجراح طفيفة، كما أفاد الموجودون في المنطقة بسماع أصوات إطلاق نار".

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه جرى تنفيذ هجوم بالطعن في موقعين مختلفين في تل أبيب، وجرت تصفية المنفذ. بدورها قالت القناة 12 الخاصة، "إن عملية الطعن وقعت بشارعي نحلات بنيامين وكليشر في تل أبيب"، مشيرة إلى أن أحد المصابين جندي إسرائيلي كان قد أصيب في قطاع غزة وبُترت إحدى يديه.

وتأتي هذه العملية بعد 3 أيام فقط من عملية مماثلة وسط تل أبيب، أصيب فيها إسرائيلي بجروح خطيرة. وقال الإعلام العبري "إن منفذ عملية السبت هو صلاح يحيى من طولكرم في الضفة الغربية، وقد دخل إسرائيل بطريقة غير نظامية"، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن العملية تبعث برسالة قوية بأن "نبض الضفة لن يهدأ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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