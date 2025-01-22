وفي ذلك اليوم هاجمت حماس 11 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

وفي ما يلي أبرز الاستقالات الإسرائيلية على خلفية الفشل العسكري والأمني والاستخباراتي في التوقع والتصدي لهجوم حماس المباغت، الذي فضح زيف دعاية تل أبيب عن قدراتها:

21 يناير/كانون الثاني 2025:

- رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يعلن استقالته بداية من 6 مارس/آذار المقبل، ويقول في كلمة متلفزة: "في 7 أكتوبر فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي".

- قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يارون فينكلمان يعلن استقالته، ويقول في كتاب الاستقالة: "في 7 أكتوبر فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وسيبقى هذا الفشل محفوراً في ذهني لبقية حياتي".

- منصب رئيس الأركان هو أعلى منصب في الجيش، ويُشغَل لمدة 3 سنوات قد تمدد لسنة واحدة فقط، أما منصب قائد المنطقة الجنوبية ففي صلب مهامه المسؤولية عن قطاع غزة.

- بعد استقالة هاليفي من المتوقع أن يستقيل قادة القوات الجوية والبحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الثلاثاء.

12 سبتمبر/أيلول 2024:

- قائد الوحدة 8200 الاستخبارية في الجيش يوسي سارييل يستقيل قائلاً: "في 7 أكتوبر لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع المرؤوسون والقادة".

- استقالة قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عوزي ليفي.

11 يوليو/تموز 2024:

- قائد المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك (يشار إليه بالحرف "أ") يستقيل جراء إخفاقه في التعامل مع هجوم حماس.

9 يونيو/حزيران 2024:

- استقالة قائد فرقة غزة في الجيش آفي روزنفيلد بسبب فشل فرقته في صد الهجوم، وتمكُّن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، من احتلال مقارّ الفرقة.

22 أبريل/نيسان 2024:

- رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا يستقيل، ويعلن تحمله مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر.

4 أبريل/نيسان 2024:

- استقالة رئيس قسم لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية عميت ساعر.

ومن المتوقع أن يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الاستقالات حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، إذ حدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا التاريخ الراهن موعداً لإنهاء الجيش تحقيقات داخلية في إخفاق 7 أكتوبر.

في المقابل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمُّل أيّ مسؤولية، ويتمسك بمنصبه، ويرفض دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

وتزامن الإعلان عن استقالة هاليفي وفينكلمان مع اليوم الثالث من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه صباح الأحد.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر المرحلة الأولى من هذا الاتفاق لمدة 42 يوماً، يتفاوض خلالها الطرفان لبدء مرحلة ثانية وثالثة لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.