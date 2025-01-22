سياسة
4 دقيقة قراءة
آخرها استقالة رئيس الأركان.. تعرّف أبرز الاستقالات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر
ضربت موجة من الاستقالات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأها أمس الثلاثاء رئيس هيئة الأركان على خلفية الفشل في صد هجوم طوفان الأقصى، لتتواصل بذلك التداعيات الأمنية والسياسية للعملية التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
آخرها استقالة رئيس الأركان.. تعرّف أبرز الاستقالات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر
فلسطينيون فوق دبابة إسرائيلية بالقرب من سياج غزة يوم بدء هجوم طوفان الأقصى. / صورة: وسائل إعلام عبرية
22 يناير 2025

وفي ذلك اليوم هاجمت حماس 11 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

وفي ما يلي أبرز الاستقالات الإسرائيلية على خلفية الفشل العسكري والأمني والاستخباراتي في التوقع والتصدي لهجوم حماس المباغت، الذي فضح زيف دعاية تل أبيب عن قدراتها:

21 يناير/كانون الثاني 2025:

- رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يعلن استقالته بداية من 6 مارس/آذار المقبل، ويقول في كلمة متلفزة: "في 7 أكتوبر فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي".

- قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يارون فينكلمان يعلن استقالته، ويقول في كتاب الاستقالة: "في 7 أكتوبر فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وسيبقى هذا الفشل محفوراً في ذهني لبقية حياتي".

- منصب رئيس الأركان هو أعلى منصب في الجيش، ويُشغَل لمدة 3 سنوات قد تمدد لسنة واحدة فقط، أما منصب قائد المنطقة الجنوبية ففي صلب مهامه المسؤولية عن قطاع غزة.

- بعد استقالة هاليفي من المتوقع أن يستقيل قادة القوات الجوية والبحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الثلاثاء.

12 سبتمبر/أيلول 2024:

- قائد الوحدة 8200 الاستخبارية في الجيش يوسي سارييل يستقيل قائلاً: "في 7 أكتوبر لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع المرؤوسون والقادة".

- استقالة قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عوزي ليفي.

11 يوليو/تموز 2024:

- قائد المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك (يشار إليه بالحرف "أ") يستقيل جراء إخفاقه في التعامل مع هجوم حماس.

9 يونيو/حزيران 2024:

- استقالة قائد فرقة غزة في الجيش آفي روزنفيلد بسبب فشل فرقته في صد الهجوم، وتمكُّن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، من احتلال مقارّ الفرقة.

22 أبريل/نيسان 2024:

- رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا يستقيل، ويعلن تحمله مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر.

4 أبريل/نيسان 2024:

- استقالة رئيس قسم لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية عميت ساعر.

ومن المتوقع أن يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الاستقالات حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، إذ حدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا التاريخ الراهن موعداً لإنهاء الجيش تحقيقات داخلية في إخفاق 7 أكتوبر.

في المقابل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمُّل أيّ مسؤولية، ويتمسك بمنصبه، ويرفض دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

وتزامن الإعلان عن استقالة هاليفي وفينكلمان مع اليوم الثالث من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه صباح الأحد.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر المرحلة الأولى من هذا الاتفاق لمدة 42 يوماً، يتفاوض خلالها الطرفان لبدء مرحلة ثانية وثالثة لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us