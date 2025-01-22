سياسة
2 دقيقة قراءة
الشيباني: نعمل معاً لبناء سوريا يشعر فيها الجميع بالمساواة والعدالة
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على بناء دولة يشعر فيها جميع المواطنين بالمساواة والعدالة.
الشيباني: نعمل معاً لبناء سوريا يشعر فيها الجميع بالمساواة والعدالة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ./ صورة: AA
22 يناير 2025

وكتب الشيباني، في منشور عبر منصة إكس مساء الثلاثاء أن "الأكراد في سوريا يضيفون جمالًا وتألقًا إلى تنوع الشعب السوري". وأضاف أن "المجتمع الكردي في سوريا تعرّض للظلم على يد نظام الأسد، ونحن نعمل معاً لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

وكان الشيباني قد أعلن في وقت سابق عن عزم الحكومة عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري، بهدف بحث مستقبل البلاد.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا أحد سيتمكن من تخريب أواصر الأخوة بين تركيا وسوريا وبين العرب والأتراك والأكراد.

وأكد أردوغان في كلمة له أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الأكراد في سوريا، معرباً عن أن بلاده تعتبر الضامن لأمن الأكراد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي تمكنت فصائل سورية من فرض سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، مما أدى إلى نهاية 24 عاماً من حكم بشار الأسد.

وأنهت الإطاحة ببشار الأسد (2000-2024) 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي في سوريا، و53 عاماً من حكم أسرة الأسد.

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي تولت حكومة جديدة برئاسة محمد البشير إدارة مرحلة انتقالية بتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us