سياسة
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بعد عمليته في جنين.. مقررة أممية تحذّر من ارتكاب الاحتلال إبادة في الضفة
حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، من احتمال ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة في الضفة الغربية المحتلة على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.
بعد عمليته في جنين.. مقررة أممية تحذّر من ارتكاب الاحتلال إبادة في الضفة
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز  / صورة: AA
22 يناير 2025

وأشارت ألبانيز في منشور على منصة إكس، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة عقب وقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت: "جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم تُجبَر على التوقف".

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه وجهاز الشاباك وحرس الحدود باشروا حملة عسكرية "لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين"، وفق زعمه، وأطلق عليها اسم "السور الحديدي".

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد ضحايا العملية حتى مساء الثلاثاء 10 شهداء و40 جريحاً، فيما تحدثت الحكومة الفلسطينية عن عمليات تهجير لسكان المخيم.

وتأتي العملية الإسرائيلية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة منذ الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 870 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في قطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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