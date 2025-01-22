سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة وإسقاط 114 مسيّرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على عدة بلدات جديدة في إقليم دونباس، بما في ذلك بلدة فولكوفو في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى إسقاط 114 طائرة مسيّرة أوكرانية من قِبل منظومات الدفاع الجوي.
روسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة وإسقاط 114 مسيّرة أوكرانية
تقدم بري لدبابات روسية / صورة: وزارة الدفاع الروسية
22 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إنّ وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مما أدى إلى تحرير بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات بشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق عدة مثل شيربينوفكا وبتروفكا ودزيرجينسك وغيرها في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت الوزارة بتحرير بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن قوات مجموعة الشمال الروسية تمكنت من استهداف تشكيلات من لواء المشاة الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة فولتشانسك.

وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 40 جندياً أوكرانياً، إلى جانب تدمير مركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما استهدفت القوات الروسية عدداً من الألوية الأوكرانية في مناطق كامينكا وزيليني غاي ودفوريتشنايا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في مقاطعة خاركوف.

وفي إطار العمليات الجوية، استهدفت الطائرات الروسية، بما في ذلك الطائرات دون طيار، مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية، في 136 منطقة مختلفة. كما قالت إنها أسقطت 114 طائرة دون طيار تابعة للجيش الأوكراني.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجوماً خلال الليل باستخدام 99 طائرة مسيرة، جرى إسقاط 65 منها واختفت 30 أخرى من على شاشات الرادار دون أن تصيب أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن أضراراً وقعت في ست مناطق في أنحاء أوكرانيا نتيجة للهجوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us