سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: أفكر بالذهاب إلى الشرق الأوسط.. وضَعف بايدن تسبب في إطالة أمد حرب غزة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يفكر في زيارة منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "ضَعف" سلفه السابق جو بايدن كان وراء إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ترمب: أفكر بالذهاب إلى الشرق الأوسط.. وضَعف بايدن تسبب في إطالة أمد حرب غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. / صورة: AFP
22 يناير 2025

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عقب تسلمه مهام رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترمب: "أفكر بالذهاب إلى الشرق الأوسط، لكن ليس الآن. يعود الأسرى إلى ديارهم الآن، ولو لم أكن هنا لما عادوا أبداً".

وشدد على أن "ضَعف جو بايدن" تسبب في وقوع أحداث 7 أكتوبر، وكذلك إطالة أمد الحرب في غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبدأ صباح الأحد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية، أكد الرئيس الأمريكي وجوب انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، مبيناً أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (دون تحديد موعد).

وردّاً على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يجلس بوتين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، قال ترمب: "ربما نعم. ولو كان للولايات المتحدة رئيس كفء في الفترة الماضية لما حدثت هذه الحرب أبداً. ولم تكن الحرب في أوكرانيا لتحدث أبداً لو كنت رئيساً".

وأضاف أن روسيا خسرت نحو 800 ألف جندي في الحرب، في حين خسرت أوكرانيا ما بين 600 ألف و700 ألف جندي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us