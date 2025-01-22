جاء ذلك في مواقف رسمية تضمّنتها بيانات صادرة عن الصومال وإثيوبيا ورواندا ونيجيريا.

وقال الرئيس الرواندي باول كاغامي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه قدم تعازيه لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها، نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً، قدّمت فيه تعازيها لتركيا، راجيةً الشفاء العاجل للجرحى. وأكدت تضامنها مع تركيا؛ حكومةً وشعباً، في هذه "الفترة العصيبة".

وزارة الخارجية الصومالية أيضاً نشرت بيان تعزية في ضحايا الحريق، لافتةً إلى تضامن مقديشو مع تركيا.

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية النيجيرية تعازيها لتركيا، حكومةً وشعباً. وأضافت في بيان أن الحكومة النيجيرية تشارك نظيرتها التركية وأسر الضحايا آلامهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

واليوم الأربعاء أعلن مكتب المدعي العام في ولاية بولو التركية ارتفاع عدد من فقدوا حياتهم في حريق فندق بولو إلى 79 شخصاً، بناء على نتيجة اختبارات الحمض النووي.