سياسة
3 دقيقة قراءة
"الحوثي" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية احتجزته منذ أكثر من عام
أفرجت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" الإسرائيلية وتسليم أفراده لسلطنة عُمان، بعد مرور أكثر من عام على احتجازهم قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.
"الحوثي" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية احتجزته منذ أكثر من عام
جماعة الحوثي اليمنية تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية احتجزته منذ أكثر من عام / صورة: Reuters
22 يناير 2025

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين بأنه جرى تسليم الطاقم لسلطنة عُمان بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال المكتب السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين: "نعلن الإفراج عن طاقم السفينة غالاكسي ليدر (لم يحدد العدد)، التي جرى احتجازها بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في إطار معركة إسناد غزة".

وأوضح أنه "بعد التواصل مع حركة حماس، وجهود الأشقاء في سلطنة عمان، أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء (التابعة للحوثيين) عن طاقم السفينة التي جرى احتجازها في إطار معركة إسناد غزة"، دون الإفصاح عن مصير السفينة.

وأشار مكتب الحوثي إلى أن هذه الخطوة "تأتي دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وسبق أن أعلنت الجماعة اليمنية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الاستيلاء على السفينة "غالاكسي ليدر"، فيما قالت تل أبيب حينها إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تُشغّلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وحتى الساعة 13:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من إسرائيل على البيان الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مُسيّرة، كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارّة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و19 يناير/كانون الثاني 2025، خلَّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us