سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي يدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
دعا مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، إلى أن يكون وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل دائماً، وأن يكون بداية لحل عادل للقضية الفلسطينية.
مجلس الأمن القومي التركي يدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
مجلس الأمن القومي التركي برئاسة أردوغان يؤكد أنه سيقضي على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة / صورة: AA
22 يناير 2025

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المنعقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد المجلس في البيان على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار بقطاع غزة دائماً، ويشكل بداية لحل عادل للقضية الفلسطينية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، على أن يشمل 3 مراحل، تستغرق الأولى 42 يوماً ويجري فيها التفاوض بشأن الثانية والثالثة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، شدد مجلس الأمن القومي التركي على أنه لن يُسمح لتنظيمي "PKK" و"YPG" الإرهابيين باستغلال الوضع في سوريا، مؤكداً أنه في كل الأحوال سيُقضى على جميع التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأشار كذلك إلى أن توسع إسرائيل في انتهاكاتها التي تتجاهل القانون الدولي لتمتد إلى الأراضي السورية، يشكل عائقاً أمام الاستقرار بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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