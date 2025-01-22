ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المصادر قولها إن 54 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 53 شهيداً انتُشلت جثامينهم، كما استُشهد مواطن متأثراً بإصابته، كما وصلت 19 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 ألفاً و161 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت المصادر كذلك بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفاً و166 جريحاً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأوضحت أن عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

15 ألف طفل بين شهيد ومفقود

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، الأربعاء، أن الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً أدَّت إلى استشهاد وفقدان أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني في سن التعليم المدرسي، واستهداف 95% من المباني المدرسية والتعليمية.

وقالت الوزارة في بيان إن الإحصائيات الأولية تشير إلى استشهاد وفقدان أكثر من 15 ألف طفل في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم، فضلاً عن إصابة 50 ألف طالب وطالبة.

وأضافت: "العدد الهائل من الشهداء يعادل إبادة جماعية للعناصر البشرية، طلبةً وعاملين، في أكثر من 30 مدرسة، ما يعكس حجم الجرائم المرتكَبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية".

وأوضحت أن الإبادة أدت إلى استشهاد 1200 طالب وطالبة من الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وعاملاً في تلك المؤسسات، وإصابة المئات بجراح وإعاقات مختلفة.

خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار

وأكدت الوزارة أن 95% من المباني المدرسية والتعليمية تعرضت لأضرار مباشرة، فيما خرجت 85% منها عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي بسبب تدميرها.

كما لفتت إلى أن جيش الاحتلال دمَّر أكثر من 140 منشأة إدارية وأكاديمية، بما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات وعيادات ومكتبات. وقدَّرت الوزارة خسائر قطاع التعليم بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأوضحت أن آلاف الأطفال تعرضوا لتجارب صادمة وضغوط نفسية غير مسبوقة، ما أدى إلى ظهور أعراض نفسية وصدمات تتطلب تدخلات متخصصة.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من إعداد خطط الاستجابة الطارئة للمرحلة القادمة، التي تشمل استكمال العام الدراسي 2023/2024، وافتتاح العام الدراسي 2024/2025.

ودعت الجهات الإعلامية والمؤسسات الحقوقية إلى توثيق "الجرائم الإسرائيلية" بحق الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم، وملاحقة تل أبيب أمام الهيئات والمحاكم الدولية.

كما ناشدت الهيئات الداعمة والمؤسسات الشريكة لتوفير الدعم العاجل والضروري لإغاثة قطاع التعليم وإعادة تأهيله.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شحٍّ شديد متعمَّد في الغذاء والماء والدواء.