وأكد فيدان وروبيو في اتصال هاتفي إصرارهما في التعاون بين البلدين كحليفين على أسس الاحترام والثقة المتبادلين،

كما تطرق الوزيران إلى أهمية التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.​​​​​​​

وأصبح السيناتور الأمريكي في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، أول مرشح لترمب يتولى منصبه بشكل رسمي بعد أن أيّد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ تعيينه وزيراً للخارجية.

وأكد روبيو عقب أدائه اليمين الدستورية وزيراً للخارجية، أن أولويته الأساسية في الوزارة تتمثل في "تعزيز المصلحة الوطنية للولايات المتحدة" و"تعزيز السلام.. والسلام من خلال القوة، والسلام الدائم دون التخلي عن قيمنا"، موضحاً أن ترمب منحه "تفويضاً واضحاً للغاية".