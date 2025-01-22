سياسة
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وزير الخارجية التركي يهنئ نظيره الأمريكي بمنصبه الجديد بإدارة ترمب
قالت مصادر في الخارجية التركية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هنأ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بمنصبه الجديد في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وزير الخارجية التركي يهنئ نظيره الأمريكي بمنصبه الجديد بإدارة ترمب
فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكمبودي سوك تشيندا بأنقرة / صورة: AA
22 يناير 2025

وأكد فيدان وروبيو في اتصال هاتفي إصرارهما في التعاون بين البلدين كحليفين على أسس الاحترام والثقة المتبادلين،

كما تطرق الوزيران إلى أهمية التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.​​​​​​​

وأصبح السيناتور الأمريكي في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، أول مرشح لترمب يتولى منصبه بشكل رسمي بعد أن أيّد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ تعيينه وزيراً للخارجية.

وأكد روبيو عقب أدائه اليمين الدستورية وزيراً للخارجية، أن أولويته الأساسية في الوزارة تتمثل في "تعزيز المصلحة الوطنية للولايات المتحدة" و"تعزيز السلام.. والسلام من خلال القوة، والسلام الدائم دون التخلي عن قيمنا"، موضحاً أن ترمب منحه "تفويضاً واضحاً للغاية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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