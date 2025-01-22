سياسة
2 دقيقة قراءة
ظهر حياً.. الاحتلال يعترف بخطأ معلوماته الاستخبارية حول اغتيال قائد بالقسام
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن بياناً كان قد أصدره ونشره قبل نحو 8 أشهر وزعم فيه تصفية قائد كتيبة بيت حانون، في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "غير صحيح".
ظهر حياً.. الاحتلال يعترف بخطأ معلوماته الاستخبارية حول اغتيال قائد بالقسام
قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض / صورة: AFP
22 يناير 2025

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال قوله إن "معلوماتنا الاستخباراتية عن مقتل قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة"، فيما نشرت القناة 14 العبرية مقالاً بعنوان: "محرج: بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد كتيبة بيت حانون في حماس، جرى تسجيله حياً".

وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعد أن نشرت منصات فلسطينية الأربعاء مقطع فيديو ظهر فيه حسين فياض خلال لقائه مع مواطنين في قطاع غزة، وسط مشاهد الدمار الذي خلّفته الإبادة الإسرائيلية بالقطاع، متحدثاً عن الحرب والخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال وفشله في هزيمة غزة، ومؤكداً أن الاحتلال لم يحقق أهدافه التي أعلنها، مما يظهر فشله الاستراتيجي.

وقال فياض "اليوم خضنا معركة، وقد يتساءل البعض ممن تعرضوا لخسائر: أين النصر؟"، مضيفاً أن "المعارك لها أهداف، وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم. ووفق القواعد العسكرية وغير العسكرية، فإن القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف إذا لم يُهزم فهو منتصر".

وأشار فياض، إلى أن "الاحتلال لم ينل إلا من الحجارة وبعض الأشلاء والدمار"، مشدداً على أن "غزة خرجت عصية على الانكسار، كريمة، منتصرة، ورافعة رأسها".

وفي مايو/أيار الماضي، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال حسين فياض، وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري آنذاك أن قواته نجحت في "تصفية حسين فياض".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في حينه أن "فياض كان مسؤولاً عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب، وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us