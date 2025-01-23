سياسة
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"حرّض على الإبادة".. سويسرا تحقق بشكاوى ضد رئيس إسرائيل خلال زيارته دافوس
أعلن مدعون عامون سويسريون، أمس الأربعاء، أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بـ"التحريض على الإبادة" في غزة.
"حرّض على الإبادة".. سويسرا تحقق بشكاوى ضد رئيس إسرائيل خلال زيارته دافوس
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حضر منتدى دافوس في سويسرا / صورة: Reuters
23 يناير 2025

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى "شكاوى جنائية عدة" ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الشكاوى الجنائية يجري الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة"، مضيفاً أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدراسة "مسألة حصانة الشخص المعني"، من دون ذكر تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون-آيه تي أس" أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم "العمل القانوني ضد الإبادة".

وأضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ "بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب "دوراً نشطاً في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

وتحدث هرتسوغ في دافوس الثلاثاء وعقد اجتماعات صباح الأربعاء، ولكن لم يكن واضحاً ما إذا كان لا يزال في سويسرا.

وأشارت وكالة "كي ستون" إلى أنه جرى تقديم شكاوى ضد هرتسوغ عندما حضر اجتماع دافوس العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام امتنع عن فتح تحقيق حينها.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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