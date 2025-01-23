سياسة
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زعماء الدول يتضامنون مع تركيا ويعزون أردوغان في ضحايا حريق ولاية بولو
تلقّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية من زعماء دول الإمارات وقطر وأذربيجان، معربين عن تعازيهم في ضحايا الحريق الذي نشب بمنتجع "كارتال كايا" في ولاية بولو شمال غربي البلاد، وأسفر عن 79 قتيلاً.
زعماء الدول يتضامنون مع تركيا ويعزون أردوغان في ضحايا حريق ولاية بولو
الرئيس التركي في أثناء حضوره لجنازة ضحايا الحريق الذي نشب بمنتجع "كارتال كايا" في ولاية بولو شمال غربي البلاد / صورة: AA
23 يناير 2025

وأجرى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، اتصالات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقاً لبيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الخميس.

وبحسب البيان، أعرب القادة الثلاثة لأردوغان عن تعازيهم ودعمهم لتركيا بشأن حادثة الحريق المأساوية التي وقعت في بولو كارتال كايا.

ومن جهته، قدم الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل تعازيه للحكومة والشعب التركيين، متمنياً الشفاء للمصابين.

كما أعربت الحكومة التشيلية عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وتضامنها مع تركيا في هذا المصاب الكبير، بينما عبرت الحكومة الإكوادورية عن حزنها وتعازيها لتركيا حكومة وشعباً.

وقدمت الحكومة الباراغوانية تعازيها الحارة للحكومة والشعب التركيين، معلنة حزنها العميق جراء الحريق، بينما أعربت وزارة خارجية بيرو عن تعازيها وتضامنها مع تركيا في ضحايا الحريق.

وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة البرازيلية عن أسفها الشديد للحادث، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع تركيا. كما قدمت وزارة خارجية السلفادور تعازيها لتركيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، بينما أعربت وزارة خارجية غواتيمالا عن تعازيها للحكومة والشعب التركيين.

ومن إفريقيا، قدمت أربع دول، الأربعاء، تعازيها لتركيا، إذ قال الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في منشور عبر منصة إكس، إنه قدم تعازيه إلى تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً قدمت فيه تعازيها لتركيا، داعية بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة تضامنها مع تركيا حكومة وشعباً في هذه "الفترة العصيبة".

كما نشرت وزارة الخارجية الصومالية بياناً عبرت فيه عن تعازيها لتركيا، مشيرة إلى تضامن مقديشو مع الشعب التركي.

بدورها، قدمت وزارة الخارجية النيجيرية تعازيها لتركيا حكومة وشعباً، وأعربت عن مشاركة الحكومة النيجيرية في آلام أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء الأربعاء، أعلنت تركيا ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 79 بعد تحديد هوية 3 ضحايا بواسطة الحمض النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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