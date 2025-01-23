جاء ذلك في تعليق من المصادر الوزارية على وضع القوات المسلحة التركية التي توجد في سوريا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأفادت المصادر بأن تركيا تواصل الاتصالات والعمل المشترك مع الإدارة السورية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش السوري.

وأضافت: "لم تعد تركيا تتسامح مع التنظيم الإرهابي PKK/YPG الذي يحتل أجزاء من الأراضي السورية ويهجّر السكان الأصليين من المناطق التي يحتلها".

ولفتت إلى أن التنظيم الإرهابي يمارس العنف ضد الشعب السوري وينهب ثرواته ويهجّر السكان المحليين قسراً.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قالت إن القوات التركية استطاعت تحييد 69 إرهابياً خلال آخر أسبوع، و221 آخرين منذ مطلع العام الحالي في شمال سوريا والعراق.

يذكر أن النظام السوري المنهار سلم PKK/YPG الإرهابي مواقعه شرق نهر الفرات، ليحتل التنظيم أراضي جديدة شرقي البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لتنتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.