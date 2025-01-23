سياسة
2 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: نعمل مع الإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدرات الجيش
قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه من الممكن إجراء تغييرات في نقاط تموضع القوات المسلحة التركية في سوريا، مشيرة إلى أنها تنسق مع الإدارة الجديدة في هذا الشأن.
الدفاع التركية: نعمل مع الإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدرات الجيش
وزارة الدفاع التركية تقول إنه من الممكن إجراء تغييرات في نقاط تموضع القوات المسلحة في سوريا / وزارة الدفاع التركية
23 يناير 2025

جاء ذلك في تعليق من المصادر الوزارية على وضع القوات المسلحة التركية التي توجد في سوريا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأفادت المصادر بأن تركيا تواصل الاتصالات والعمل المشترك مع الإدارة السورية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش السوري.

وأضافت: "لم تعد تركيا تتسامح مع التنظيم الإرهابي PKK/YPG الذي يحتل أجزاء من الأراضي السورية ويهجّر السكان الأصليين من المناطق التي يحتلها".

ولفتت إلى أن التنظيم الإرهابي يمارس العنف ضد الشعب السوري وينهب ثرواته ويهجّر السكان المحليين قسراً.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قالت إن القوات التركية استطاعت تحييد 69 إرهابياً خلال آخر أسبوع، و221 آخرين منذ مطلع العام الحالي في شمال سوريا والعراق.

يذكر أن النظام السوري المنهار سلم PKK/YPG الإرهابي مواقعه شرق نهر الفرات، ليحتل التنظيم أراضي جديدة شرقي البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لتنتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us