وبموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فإنه بدءاً من الأحد سيُسمَح للمرة الأولى منذ بداية الحرب للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع.

وفي حين إنه لن يجري تفتيش النازحين الذين يسيرون على الأقدام، فإنه سيجري فحص أمني للنازحين الذين سيمرون في سيارات. وحسب الاتفاق، جرى التوافق على هذه الآلية، والشركة التي ستتولى الفحص الأمني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس في بيان: "من المقرر في اليوم السابع للاتفاق، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد (البحر)، السماح للنازحين المشاة داخلياً بالعودة شمالًا، دون حمل السلاح ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله".

وتابعت: "سيُسمح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها"، وأردفت: "أما في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، فسيُسمح للنازحين المشاة داخلياً بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين، دون تفتيش". ولم تكشف حماس عن الجهة التي ستفحص المركبات.

من جهته، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي: "وصل إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة ممثلون عن شركة الأمن الأمريكية، التي ستنفّذ التفتيش الأمني ​​على طريق نتساريم لمنع عودة المسلحين والأسلحة في المركبات إلى شمال قطاع غزة".

وأضاف: "تضم الشركة نحو 100 عنصر أمن مسلح، معظمهم أمريكيون، وبعضهم يتحدث العربية"، وتابع: "أفراد الأمن هم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة، أو من موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقين".

وأشار إلى أن "المركبات التي تطلب العودة إلى شمال قطاع غزة ستُفحص في مجمع تفتيش خاص سيجري إنشاؤه، وتأمينه من شركة أمنية مصرية"، دون تحديد اسمها، وقال: "سيُنسَّق دخول فرق الشركة الأمريكية عن طريق منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الذي سيكون مسؤولاً أيضاً عن تنسيق أنشطتها في قطاع غزة".

وأضاف الموقع: "من أجل تنفيذ بند العودة إلى الشمال، أُنشئت شركة متعددة الجنسيات (اتحاد) شركات، مهمتها الإشراف على السيارات وإدارتها وضمان مرورها الآمن، وذلك لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة".

وأشار إلى أن "الشركة الأمريكية المشرفة هي Safe Reach Solution (SRS)، وهي معنية بالتخطيط الاستراتيجي واللوجيستي، وشركة UG Solutions هي مزود عالمي معترَف به للحلول الأمنية المتكاملة، والشركة المصرية للأمن والتفتيش".

وقال الموقع الإسرائيلي: "تمويل الشركة والشركات المرتبطة بها لا يتعلق بإسرائيل، ولا يحوَّل من خلالها، وعملياً، هذا الأمر متروك للوسطاء في الاتفاق (قطر ومصر والولايات المتحدة) الذين اختاروا الشركات، ويبدو أن قطر تقف وراء معظم التمويل".

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، خلَّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.