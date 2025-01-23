بدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وبعد التقاط الصور التذكارية عند المدخل الرئيسي للمجمع الرئاسي التركي، توجَّه الزعيمان إلى داخل المجمع الرئاسي لبدء الاجتماع الثنائي. ومن المنتظر أن يعقد أردوغان وضيفه الرواندي مؤتمراً صحفياً، مساء اليوم.

شارك في المراسم كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ورئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية حلوك غورغون، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسية التركية فخر الدين ألطون، والأمين العام للرئاسة حقي سوسماز، ومستشار السياسة الخارجية والأمنية للرئاسة عاكف تشاغتاي كليتش، ووالي أنقرة واصب شاهين.