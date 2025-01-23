سياسة
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في أول رحلة جوية.. الهلال الأحمر التركي يرسل نصف طن مساعدات طبية إلى سوريا
أرسل الهلال الأحمر التركي نصف طن مستلزمات طبية إلى سوريا على متن طائرة الخطوط التركية التي نفذت الخميس أول رحلة للشركة إلى دمشق بعد توقف دام 13 عاماً.
في أول رحلة جوية.. الهلال الأحمر التركي يرسل نصف طن مساعدات طبية إلى سوريا
الهلال الأحمر التركي يرسل نصف طن مساعدات طبية إلى دمشق / صورة: AA
23 يناير 2025

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في سوريا، فرحات سورملي: "نمارس أنشطتنا منذ بداية الأحداث السورية، وبعد الإطاحة بالنظام أنشأنا ممثلية لنا في دمشق".

وأشار سورملي إلى أن الهلال الأحمر يواصل أنشطة المساعدات في دمشق بتنسيق مع السلطات السورية، وأنه أرسل قرابة نصف طن من المساعدات الطبية تضمنت أجهزة قياس حرارة ومستلزمات أخرى إلى دمشق بطائرة الخطوط التركية الخميس.

وذكر رئيس البعثة أنهم سيقدمون المساعدة الطبية إلى المؤسسات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق الخميس، حطت أول طائرة للخطوط الجوية التركية في مطار دمشق الدولي قادمة من تركيا بعد انقطاع دام لنحو 13 عاماً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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