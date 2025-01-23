وبحسب المعلومات الأولية فإن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة انفجرت بحي حلب، في منبج، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن الانفجار أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.

ورجحت مصادر أمنية محلية وقوف تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي وراء التفجير.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثف التنظيم الإرهابي هجماته على قوات الجيش الوطني السوري في محيط سد تشرين جنوب شرق منبج، التي حررها الجيش الوطني السوري، من سيطرة التنظيم في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، ضمن إطار عملية "فجر الحرية".