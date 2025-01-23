سياسة
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سوريا.. مقتل مدني وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة بريف منبج
قتل مدني وأصيب 7 آخرون، الخميس، في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة بريف مدينة منبج، في محافظة حلب، شمالي سوريا.
سوريا.. مقتل مدني وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة بريف منبج
مقتل مدني وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة بريف منبج / صورة: AA
23 يناير 2025

وبحسب المعلومات الأولية فإن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة انفجرت بحي حلب، في منبج، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن الانفجار أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.

ورجحت مصادر أمنية محلية وقوف تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي وراء التفجير.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثف التنظيم الإرهابي هجماته على قوات الجيش الوطني السوري في محيط سد تشرين جنوب شرق منبج، التي حررها الجيش الوطني السوري، من سيطرة التنظيم في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، ضمن إطار عملية "فجر الحرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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