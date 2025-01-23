23 يناير 2025
وبحسب المعلومات الأولية فإن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة انفجرت بحي حلب، في منبج، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.
وقال مراسل وكالة الأناضول إن الانفجار أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.
ورجحت مصادر أمنية محلية وقوف تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي وراء التفجير.
ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثف التنظيم الإرهابي هجماته على قوات الجيش الوطني السوري في محيط سد تشرين جنوب شرق منبج، التي حررها الجيش الوطني السوري، من سيطرة التنظيم في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، ضمن إطار عملية "فجر الحرية".