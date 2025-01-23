سياسة
1 دقيقة قراءة
محكمة أمريكية توقف أمراً لترمب يمنع حق الحصول على الجنسية بالولادة
أوقف قاض فيدرالي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، الخميس، "مؤقتاً" تنفيذ أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة.
محكمة أمريكية توقف أمراً لترمب يمنع حق الحصول على الجنسية بالولادة
 الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: AFP
23 يناير 2025

وأوضح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوهينور، في قراره، أن حظر ترمب للتعديل الرابع عشر الذي يوقف ممارسة منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين "غير دستوري بشكل واضح".

وذكر القاضي أنه يعمل في القضاء منذ أكثر من 40 عاماً وأنه لا يتذكر حالة أخرى كانت فيها القضية واضحة كما هي هذه الحالة. وأضاف قائلاً: "هذا الأمر غير دستوري بشكل واضح".

جدير بالذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب قبل أيام، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط المقبل، يمنع الطفل المولود في الولايات المتحدة لأم موجودة في البلاد بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية بالولادة ما لم يكن الأب مواطناً أو حاملاً للبطاقة الخضراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us