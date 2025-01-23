وأوضح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوهينور، في قراره، أن حظر ترمب للتعديل الرابع عشر الذي يوقف ممارسة منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين "غير دستوري بشكل واضح".

وذكر القاضي أنه يعمل في القضاء منذ أكثر من 40 عاماً وأنه لا يتذكر حالة أخرى كانت فيها القضية واضحة كما هي هذه الحالة. وأضاف قائلاً: "هذا الأمر غير دستوري بشكل واضح".

جدير بالذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب قبل أيام، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط المقبل، يمنع الطفل المولود في الولايات المتحدة لأم موجودة في البلاد بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية بالولادة ما لم يكن الأب مواطناً أو حاملاً للبطاقة الخضراء.