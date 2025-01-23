سياسة
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ترمب سيطلب من الرياض وأوبك خفض أسعار النفط ومستعد للقاء بوتين لإنهاء الحرب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كلمة له خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا الخميس، إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن ووقف الحرب مع أوكرانيا.
ترمب سيطلب من الرياض وأوبك خفض أسعار النفط ومستعد للقاء بوتين لإنهاء الحرب
ترمب مستعد للقاء بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا / صورة: Reuters
23 يناير 2025

وذكر أنه يريد أيضاً العمل على خفض عدد الأسلحة النووية، مضيفاً أنه يعتقد أن روسيا والصين ربما تدعمان خفض قدراتهما من الأسلحة.

وقال ترمب: "أود حقاً أن أتمكن من الاجتماع مع الرئيس بوتين قريباً لإنهاء هذه الحرب". وأضاف: "وهذا ليس من وجهة نظر الاقتصاد أو أي شيء آخر. بل بسبب ملايين الأرواح التي تضيع... إنها مذبحة. ويتعين علينا حقاً وقف هذه الحرب".

وفي شأن آخر، قال ترمب، الخميس، إن واشنطن ستطلب من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وبرر ترمب طلب بلاده للسعودية وأوبك، ذلك، بأنه سيكون أحد أدوات الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعبر تقنية فيديو كونفرنس، قال الرئيس الأمريكي: "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أعتزم أن أطلب من السعودية وأوبك خفض سعر النفط، إذا انخفض السعر فإن حرب روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور".

وروسيا والسعودية تأتيان ثانياً بعد الولايات المتحدة، كأكبر منتجي النفط حول العالم، بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية يبلغ 11 مليون برميل لكل منها، مقارنة مع 13.4 ملايين برميل للولايات المتحدة.

ويعتقد ترمب، إلى جانب المفوضية الأوروبية، أن روسيا تمول الحرب في أوكرانيا من خلال إيرادات صادراتها من النفط الخام والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.

وتتحرك سوق النفط العالمية أساساً من خلال آلية العرض والطلب، فيما يبلغ سعر برميل نفط برنت حاليا 78 دولاراً؛ أي أن ترمب يتجه لطلب زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، بالتزامن مع سعيه لزيادة إنتاج بلاده من الطاقة التقليدية.

وحالياً، ينفذ تحالف أوبك بلس (يضم منظمة أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا) اتفاقية لخفض الإنتاج بمقدار 3.7 ملايين برميل يومياً بدأ في نوفمبر/تشرين ثاني 2022 ويستمر حتى نهاية 2025، بهدف إدارة المعروض في الأسواق العالمية.

والاثنين، أعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، ووقع خلالها مراسيم تلغي رزمة حوافز للطاقة المتجددة في بلاده، وأخرى تقدم مزيداً من اتفاقيات التنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية على الأراضي الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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