سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات عسكرية بين سوريا ولبنان لبحث آلية ضبط حدود البلدين
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان، بحث أمس الخميس مع مدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني ميشيل بطرس، آلية ضبط الحدود بين البلدين.
مباحثات عسكرية بين سوريا ولبنان لبحث آلية ضبط حدود البلدين
المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا / صورة: AA
24 يناير 2025

وأشارت "سانا" عبر منصة إكس، إلى أن "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، يجتمع بمدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، لمناقشة آلية ضبط الحدود السورية-اللبنانية".

يأتي اللقاء بعد أسبوعين من اجتماع بدمشق بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وبحثهما ترسيم الحدود بين البلدين.

وتتداخل حدود سوريا ولبنان، المكونة من جبال وأودية وسهول، على طول نحو 375 كم بلا سياج أو علامات تدلّ على الحد الفاصل بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، بدأ كثير من العناصر المحسوبة على النظام السوري المنهار، ومنهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش و أفراد من عائلاتهم، يفرّون إلى الخارج عبر الدول المجاورة كالعراق ولبنان، هرباً من المحاسبة، وشمل ذلك محاولة إقامة مسارات عبور غير شرعية إلى لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us