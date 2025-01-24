وأشارت "سانا" عبر منصة إكس، إلى أن "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، يجتمع بمدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، لمناقشة آلية ضبط الحدود السورية-اللبنانية".

يأتي اللقاء بعد أسبوعين من اجتماع بدمشق بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وبحثهما ترسيم الحدود بين البلدين.

وتتداخل حدود سوريا ولبنان، المكونة من جبال وأودية وسهول، على طول نحو 375 كم بلا سياج أو علامات تدلّ على الحد الفاصل بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، بدأ كثير من العناصر المحسوبة على النظام السوري المنهار، ومنهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش و أفراد من عائلاتهم، يفرّون إلى الخارج عبر الدول المجاورة كالعراق ولبنان، هرباً من المحاسبة، وشمل ذلك محاولة إقامة مسارات عبور غير شرعية إلى لبنان.