وقالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم ترمب، في منشور على منصة إكس، إنّ "إدارة ترمب أوقفت 538 مهاجراً مجرماً غير نظامي"، مضيفة أنّه "جرى ترحيل المئات في طائرات عسكرية".

بالموازاة مع ذلك، يجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو 10 مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسباً لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها ترمب.

وأفادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، بأنه كان من المقرر الانتهاء من بناء مركزين لاستقبال المهاجرين مساء أمس الخميس، على أن "تكون المراكز الأخرى جاهزة تماماً بحلول نهاية الأسبوع الحالي".

وفي ماتاموروس، شمال شرقي المكسيك، على الحدود مع ولاية تكساس، يجري العمل على بناء مركز للإيواء، كما نُصبت خيام لإيواء عسكريين.

وقال رئيس بلدية ماتاموروس، ألبرتو غرانادوس: "نتوقع استقبال بين 200 و250 شخصاً يومياً". فيما ذكرت البلدية أن المرافق يمكن أن تستوعب بين 2500 و3000 شخص.

من جهته قال كارلوس بينا، رئيس بلدية مدينة رينوسا المجاورة: "لا توجد منطقة (حدودية) جاهزة"، معرباً عن تأييده لإعادة غير المكسيكيين إلى بلدانهم الأصلية.

كما يجري العمل أيضاً على بناء مراكز استقبال في ولايات حدودية أخرى، مثل باخا كاليفورنيا وسونورا وتشيواوا وكواهويلا ونيو ليون في إطار برنامج "المكسيك ترحب بكم بأذرع مفتوحة" الذي أعلنت عنه الرئيسة شينباوم في مواجهة تهديدات ترمب.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 6 ملايين مكسيكي يعيشون بلا أوراق ثبوتية في الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 مليون مكسيكي مقيمين بشكل قانوني (وفقاً لأرقام بنك BBVA)، فضلاً عن أشخاص مزدوجي الجنسية وأمريكيين من أصل مكسيكي.