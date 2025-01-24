سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يرحل مئات المهاجرين غير النظاميين والمكسيك تبني مراكز الإيواء
أعلنت واشنطن، أمس الخميس، ترحيل المئات من المهاجرين غير النظاميين ممن جرى توقيفهم بعد أيام من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه. يأتي ذلك فيما تواصل المكسيك العمل على بناء العشرات من مراكز الإيواء في المناطق الحدودية، لاستقبال المهاجرين.
ترمب يرحل مئات المهاجرين غير النظاميين والمكسيك تبني مراكز الإيواء
مركز إيواء مكسيكي لاستقبل المهاجرين الذين رحلتهم إدارة ترمب / صورة: AFP
24 يناير 2025

وقالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم ترمب، في منشور على منصة إكس، إنّ "إدارة ترمب أوقفت 538 مهاجراً مجرماً غير نظامي"، مضيفة أنّه "جرى ترحيل المئات في طائرات عسكرية".

بالموازاة مع ذلك، يجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو 10 مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسباً لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها ترمب.

وأفادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، بأنه كان من المقرر الانتهاء من بناء مركزين لاستقبال المهاجرين مساء أمس الخميس، على أن "تكون المراكز الأخرى جاهزة تماماً بحلول نهاية الأسبوع الحالي".

وفي ماتاموروس، شمال شرقي المكسيك، على الحدود مع ولاية تكساس، يجري العمل على بناء مركز للإيواء، كما نُصبت خيام لإيواء عسكريين.

وقال رئيس بلدية ماتاموروس، ألبرتو غرانادوس: "نتوقع استقبال بين 200 و250 شخصاً يومياً". فيما ذكرت البلدية أن المرافق يمكن أن تستوعب بين 2500 و3000 شخص.

من جهته قال كارلوس بينا، رئيس بلدية مدينة رينوسا المجاورة: "لا توجد منطقة (حدودية) جاهزة"، معرباً عن تأييده لإعادة غير المكسيكيين إلى بلدانهم الأصلية.

كما يجري العمل أيضاً على بناء مراكز استقبال في ولايات حدودية أخرى، مثل باخا كاليفورنيا وسونورا وتشيواوا وكواهويلا ونيو ليون في إطار برنامج "المكسيك ترحب بكم بأذرع مفتوحة" الذي أعلنت عنه الرئيسة شينباوم في مواجهة تهديدات ترمب.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 6 ملايين مكسيكي يعيشون بلا أوراق ثبوتية في الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 مليون مكسيكي مقيمين بشكل قانوني (وفقاً لأرقام بنك BBVA)، فضلاً عن أشخاص مزدوجي الجنسية وأمريكيين من أصل مكسيكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us