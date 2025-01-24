سياسة
2 دقيقة قراءة
بكين تؤكد أهمية الحوار مع واشنطن.. وترمب: يمكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة "عبر الحوار والتشاور"، موضحةً أنّ الفائض التجاري لم يكن "أبداً" هدفاً متعمّداً لها.
بكين تؤكد أهمية الحوار مع واشنطن.. وترمب: يمكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين
لقاء سابق للرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة G20 بأوساكا اليابانية أواخر يونيو/حزيران 2019 / صورة: Reuters Archive
24 يناير 2025

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين"، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّه "يفضّل عدم" فرض رسوم جمركية على الصين.

من جانبه، قال ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز بثت مساء الخميس، إن محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت جيدة وودية، وأضاف أنه يعتقد أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة: "أستطيع أن أفعل ذلك".

والثلاثاء الماضي، قال ترمب، إنّ إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/شباط القادم، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسَل من الصين إلى المكسيك وكندا قبل أن يجد هذا المخدر طريقه إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات التجارة الرسمية، تُعَدّ المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us