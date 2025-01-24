وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين"، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّه "يفضّل عدم" فرض رسوم جمركية على الصين.

من جانبه، قال ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز بثت مساء الخميس، إن محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت جيدة وودية، وأضاف أنه يعتقد أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة: "أستطيع أن أفعل ذلك".

والثلاثاء الماضي، قال ترمب، إنّ إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/شباط القادم، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسَل من الصين إلى المكسيك وكندا قبل أن يجد هذا المخدر طريقه إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات التجارة الرسمية، تُعَدّ المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة.