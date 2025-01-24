سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا وسوريا تحددان خريطة طريق لتعزيز العلاقات التجارية
اتفقت تركيا وسوريا على خريطة طريق مقبلة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض المنتجات وإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
تركيا وسوريا تحددان خريطة طريق لتعزيز العلاقات التجارية
  إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا بعد سنوات من التوقف- أرشيف / صورة: AA
24 يناير 2025

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين تركيا وسوريا شهدت تقدماً كبيراً بعد انهيار النظام السابق في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أسهم في انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأوضح البيان أن المنتجات التركية لم تعد تقتصر على الوصول إلى المناطق التي تحررت في شمال سوريا، بل أصبحت متاحة لجميع الأراضي السورية.

وأوضح البيان أنه اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني الجاري، طبقت سوريا نظاماً جمركياً موحداً على جميع الحدود مع الدول المجاورة والعالمية. ونتيجة لذلك، ظهرت بعض المسائل التي عولجت من خلال محادثات عقدت عبر تقنية الفيديو بين المسؤولين السوريين ونظرائهم الأتراك.

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2025، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو العاصمة السورية دمشق. وجرت لقاءات مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ونائب وزير الخارجية أحمد دهان، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة بدوي.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما جرى تحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وفي إطار هذه الاجتماعات، اتُّخذت عدة قرارات مهمة تتعلق بإعادة تقييم الرسوم الجمركية لبعض المنتجات، والاتفاق على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (STA) التي كانت معلقة منذ عام 2011، وذلك في إطار مفهوم شراكة اقتصادية أكثر شمولاً.

وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على التعاون في عدة مجالات أخرى تشمل التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، والنقل العابر، والإنشاءات، مع تأكيد الدور البارز الذي ستلعبه الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.

وأشار البيان إلى أن الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها فقط في بعض المناطق السورية ستتمكن من توسيع نشاطاتها لتشمل جميع أنحاء البلاد في المرحلة القادمة.

كما جرى التأكيد على تعزيز التنسيق بين الجانبين لإدارة الحركة التجارية عبر نقاط العبور الحدودية بشكل أسرع وأكثر فعالية، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us