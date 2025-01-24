سياسة
2 دقيقة قراءة
الأولى منذ سقوط النظام.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء الشرع
وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة رسمية منذ سقوط النظام السوري.
الأولى منذ سقوط النظام.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء الشرع
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته إلى بيروت / صورة: AP
24 يناير 2025

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، اليوم، في زيارة رسمية إلى سوريا"، مضيفة أنه "من المقرر أن يلتقي سمو الوزير خلال الزيارة، بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع".

وأمس الخميس، وصل وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في أوّل زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى للبنان منذ حوالي 15 عاما، حيث التقى بن فرحان بقصر بعبدا الرئاسي الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية خبر زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، وأكدت من المقرر أن يلتقي بن فرحان، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وأفادت مراسلة TRT عربي بأن اللقاء سيناقش عدة ملفات أبرزها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتنموي.

وتعد زيارة بن فرحان إلى دمشق التي وصل إليها قادماً من لبنان، هي الأولى منذ سقوط النظام السوري.

وكان بن فرحان قد أدلى بتصريحات إيجابية حول الإدارة السورية الجديدة، خلال مشاركته بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية بين 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري. ودعا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات على سوريا.

وتأتي زيارة الوزير السعودي ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة المقبلة.

وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل/نيسان 2023، إذ التقى فيها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير تشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us