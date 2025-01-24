جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيسكوف، اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو، حيث تطرق إلى تصريحات ترمب بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية.

وتعليقاً على احتمال عقد لقاء بين بوتين وترمب، قال بيسكوف: "بوتين مستعد. ننتظر إشارة من الولايات المتحدة"، ولفت إلى وجود قضايا تحتاج الولايات المتحدة وروسيا إلى مناقشتها بخصوص السيطرة على الأسلحة النووية.

وأضاف بيسكوف: "ضاع الوقت في كثير من النواحي بشأن هذه القضية. والآن الكرة في ملعب الأمريكيين الذين أوقفوا كل الخطوات المهمة والتواصل معنا"، واتهم الولايات المتحدة بتقويض الإطار القانوني للسيطرة على الأسلحة النووية.

وفي تعليقه على تصريح ترمب بأن "(الرئيس الأوكراني فلوديمير) زيلينسكي مستعد للتوصل إلى اتفاق"، قال متحدث الكرملين: "لا يمكن لزيلينسكي أن يكون مستعداً للتوصل إلى اتفاق"، وأضاف: "لأن المفاوضات يجب أن تُجرى للتوصل إلى اتفاق. زيلينسكي حظر المفاوضات بقراره".

والخميس، قال ترمب في تصريح من البيت الأبيض إن نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض على صفقة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلاً في شؤونها.