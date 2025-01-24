سياسة
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شولتز: جهود كبيرة أسهمت في استئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه بذل جهوداً كبيرة لإعادة إطلاق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وإن مساعيه تكللت بالنجاح.
شولتز: جهود كبيرة أسهمت في استئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
أكد المستشار الألماني الأهمية البالغة التي توليها ألمانيا للحفاظ على علاقات بنّاءة مع تركيا / صورة: AA
24 يناير 2025

وأوضح شولتز في حديث لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أن إحدى المساهمات التي يمكن لبلاده أن تقدمها هي ضمان تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لهذا السبب بذلت جهوداً كبيرة من أجل استئناف الاتحاد الأوروبي المحادثات والحوار مع تركيا بشأن القضايا بين الجانبين، وحدث ذلك بالفعل وسيستمر".

وحول العلاقات الثنائية، قال شولتز إن العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتركيا جيدة جداً. ولفت إلى أن التجارة الثنائية للسلع والخدمات مستمرة في الارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن "هذا الزخم في العلاقات التجارية سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين". وأكد المستشار الألماني الأهمية البالغة التي توليها ألمانيا للحفاظ على علاقات بنّاءة مع تركيا.

وبخصوص خطة تركيا لشراء مقاتلات يوروفايتر، قال المستشار الألماني إن تركيا مهتمة بتعزيز قدراتها من خلال شراء أنظمة الدفاع الألمانية.

وأضاف: "هذه المسألة قيد الدراسة حالياً في تركيا ونحن أسهمنا في جعل ذلك ممكناً. دَعُونا نرَ كييف ستنتهي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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