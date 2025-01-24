جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، تابعه مراسل الأناضول.

وقال ابن فرحان: "منخرطون في حوار فاعل مع الدول ذات الصلة، لرفع العقوبات عن سوريا"، وأضاف: "تلقينا إشارات إيجابية" من هذه الدول بشأن رفع هذه العقوبات.

وشدد على "أهمية الاستعجال ورفع العقوبات بسرعة عن سوريا لإتاحة الفرصة أمام هذا البلد نحو النهوض وتحقيق الاستقرار". وعبَّر عن تفاؤله يـ"خطوات الإدارة السورية عبر انفتاحها على جميع شرائح المجتمع".

من جهته، أشاد وزير الخارجية السوري بعلاقة بلاده مع السعودية، موضحاً أن "السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري، ونحن اليوم بحاجة أكبر إلى هذا الدعم".

وأضاف الشيباني أن "رفع العقوبات الاقتصادية يمثل الخطوة الأساسية نحو تمكين الشعب السوري"، مشيراً إلى أن بلاده تطمح إلى "أن نكون جزءاً من مشروع عربي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد وصل اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة رسمية منذ سقوط النظام السوري.

تأتي زيارة الوزير السعودي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة المقبلة.