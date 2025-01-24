جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع بين الجانبين في أنقرة، اليوم الجمعة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أهمية فتح صفحة جديدة مع كل حكومة جديدة تصل إلى السلطة في الولايات المتحدة.

والاثنين، أدّى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأردف فيدان: "عند الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك بعض الاختلافات في السياسات المتعلقة بمنطقتنا وتركيا".

وأكد فيدان أن العلاقة بين تركيا وأمريكا تقوم على "علاقات استراتيجية من دولة إلى دولة، بغضّ النظر عن الحزب الحاكم أو توجهاته".

وأوضح أن التوقعات التركية من الولايات المتحدة تشمل، الحرص المتبادل على أمن كل من البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في جميع المجالات والتنسيق المشترك لحل القضايا الإقليمية التي تهم تركيا.

وأوضح فيدان أن "عدم مراعاة الولايات المتحدة، بشكل كافٍ، حساسيات تركيا الأمنية" في سوريا والعراق، وانعكاس ذلك في ممارسات خاطئة على الأرض، أدى إلى أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأكد فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منفتح على إزالة النقاط الخلافية والارتقاء بالتعاون بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف فيدان: "نتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة إزالة العقوبات الباقية من الإدارة السابقة، وعلى رأسها عقوبات كاتسا، وحل المشكلات الأخرى من أجل تفعيل كل الإمكانات للتعاون بين تركيا والولايات المتحدة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في أواخر الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "كاتسا" الذي أُقر عام 2017، وذلك على خلفية تزود تركيا بأنظمة دفاع جوي من روسيا، إثر رفض إدارة الرئيس باراك أوباما بيع مثل هذه الأنظمة لأنقرة.